ProKazan.ru рекомендует

Выступление TED: "Искусство первого впечатления". 16+

Художник-оформитель Чип Кидд слишком хорошо знает, как часто мы судим о вещах по обложке. Он объясняет две техники, которыми пользуются дизайнеры для передачи идей мгновенно — ясность и таинственность, — а также, когда, почему и как они работают. Он превозносит прекрасные, полезные элементы дизайна, высмеивает менее удачные работы.

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Джен Синсеро. Книга "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед ". 16+

Из этой книги вы узнаете:

● как начать любить себя и всё, что делаешь;

● почему надежда на лучшее притягивает удачу;

● почему нужно заботиться о себе больше, чем о других.

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Kanye West. Клип "Closed on Sunday" 16+

Клип начинается сценой, где рэпер отдыхает в горах вместе с дочерьми и женой. Позже к ним на вездеходах присоединяется группа людей (среди них — мать и сестра Ким, а также отец рэпера) и они вместе образуют хор. "Забей на селфи, отложи инстаграм. Собери семью и вместе помолитесь" — эти строки экранизированы дословно. Просто семья у него большая.

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Мультфильм "Холодное Сердце". 6+

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

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Приложение "Nonogram". 6+

В японских кроссвордах, в отличие от обычных, нужно разгадывать картинки. После того, как нужные квадраты будут закрашены правильно, игрок увидит изображение, которое задумывалось автором.

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Комик Долгополов на интервью у Дудя. 16+

Стиль Долгополова отличается от других популярных стендаперов. Он не избегает шуток про политику, зато не жалует сексистский юмор, которым не брезгуют многие российские комики. Во время интервью Дудь спросил гостя об одном из его выступлений, на котором тот появился в платье и с макияжем.

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Аниме-сериал "Левиус". 16+

Во времена кибер-панка, когда любой человек может сделать себя сильнее за счёт роботизированных примочек для тела, невероятную популярность приобретает кибер-боксинг. Молодой парень Левиус по воли судьбы оказывается втянут в этот "спорт", но только его таланты смогут определить его будущее.

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