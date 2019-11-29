Казанские студенты могут получить компенсацию расходов на транспорт.

Принять участие в в конкурсе "Транспортный грант" могут учащиеся высших и профессиональных учебных заведений очной формы обучения. Критерием отбора станут достижения в общественной, научной, спортивной или творческой деятельности. Также на грант могут претендовать нуждающиеся студенты, среднедушевой доход семьи которых не превышает 20 тысяч рублей.

Для того, чтобы получить компенсацию, студент должен подать заявку до 6 декабря в своем учебном заведении. Победителями конкурса станут 5792 студента, они получат компенсацию расходов на транспорт в размере 11 тысяч рублей за январь-декабрь 2019 года, сообщает Комитет по делам детей и молодежи Казани. Общая сумма социальной поддержки составит 60 миллионов рублей.