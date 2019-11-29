В РТ бизнесмен обманывал дольщиков и задерживал работниками зарплату

В Татарстане бывшего директора ООО "СтройКом" обвиняют в мошенничестве и невыплате зарплаты.

Как сообщили в Следкоме республики, в 2015-2018 годы 64-летний Фаик Гараев привлекал средства дольщиков для строительства многоквартирных домов в микрорайоне "Яшьлек" в Пестречинском районе. При этом строительство в назначенный срок завершено не было. Причиненный гражданам ущерб составил более 330 миллионов рублей. Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что Гараев не выплатил 13 сотрудникам работникам заработную плату за два года на сумму более 2,6 миллионов.

Расследование уголовного дела завершено, Гараев частично признал свою вину, он находится под домашним арестом. Дело по существу рассмотрит суд.