Дома, бани и гаражи на 10 земельных участках будут снесены ради реконструкции дороги по улице Осиновская у ЖК "Салават Купере". В мэрии Казани опубликовали список адресов: в него вошли строения на Осиновской, 2/78, 4, 6, 8, 10, 14, 14а и 15.

Изъятие участков будет происходить путем выкупа их у собственников, Управление жилищной политики Исполкома Казани проведет оценку рыночной стоимости недвижимости.

Напомним, ранее в мэрии сообщали, какие дома будут снесены при строительстве Большого Казанского кольца.