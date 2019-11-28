Дома, бани и гаражи на 10 земельных участках будут снесены ради реконструкции дороги по улице Осиновская у ЖК "Салават Купере". В мэрии Казани опубликовали список адресов: в него вошли строения на Осиновской, 2/78, 4, 6, 8, 10, 14, 14а и 15.
Изъятие участков будет происходить путем выкупа их у собственников, Управление жилищной политики Исполкома Казани проведет оценку рыночной стоимости недвижимости.
Напомним, ранее в мэрии сообщали, какие дома будут снесены при строительстве Большого Казанского кольца.
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Вообще-то в приличных странах делают наоборот: СНАЧАЛА торгуются с обывателями, и только потом прокладывают трассу дороги через те места где это выходит дешевле по результатам этой торговли.
Если же цена названная обывателями не устраивает - то строителям приходится эти места обходить. Ибо в приличных странах частная собственность священна :