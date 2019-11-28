В Госдуму внесли законопроект о выходном дне 31 декабря

В Государственную думу РФ внесли законопроект, согласно которому 31 декабря предлагают сделать выходным днем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа, председателя комитета Думы по труду и социальной защите Ярослава Нилова.

Согласно предложению, выходные надо переносить так, чтобы последний день года, если он не является выходным по календарю, становился нерабочим днем. Это позволит гражданам рациональнее использовать время отдыха и поможет соблюсти интересы трудящихся, работодателей и профсоюзов.

Отметим, что в Томской области в этом году по просьбе женщин рабочий день с 31 декабря перенесли на субботу, 28 декабря. Ранее казанцы также высказались за то, чтобы последний день года был выходным.