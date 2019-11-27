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Фото Prokazan.ru

«Пусть будет выходной»: казанцы не хотят работать 31 декабря

Cегодня, 14:40 68 1 Автор: prokazan.ru

На днях в России начали обсуждать идею сделать 31 декабря нерабочим днем. В Совете Федерации инициативу поддержат, если депутаты также выскажутся "за", написало РИА Новости со ссылкой на главу социального комитета Совфеда. 

В Роструде пояснили, каким образом россияне могут получить выходной 31 декабря. 

"Рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако это возможно при соблюдении ряда условий" - сообщил сообщил ТАСС замруководителя Роструда Иван Шкловец

Он пояснил, что предоставление дополнительного выходного может повлечь уменьшение зарплаты, поэтому работодатель может либо издать локальный нормативный акт, предусматривающий оплату выходного, либо предложить взять выходной в счет отпуска, в качестве отгула или в счет зарплаты. 

Казанцы также высказали свое мнение об инициативе: согласно опросу, подавляющее большинство проголосовавших не хотят трудиться 31 декабря.

"Пусть лучше будет выходной, все равно никаких вопросов уже не решить люди в преддверии праздника уже настрой на отдых и ТД и ТП" - пишут в комментариях.

 

 

 

 

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комментарии

Горожанин
0
27 ноября 2019
14:55
31 декабря или в последний рабочий день календарного года никто толком не работает. В организациях идут предновогодние фуршеты, застолья. Во второй половине дня как правило всех отпускают.
Так что смысла мутить бурю в стакане нет
И еще
Галимова (пресс голос казанского кремля) не так давно заявляла, что не видят предпосылок к введению 31 декабря выходным днем.
Вчера москва заявила о возможном введении 31 декабря выходным днем
Хочется посмотреть, как галимова будет противоречить сама себе
Вспоминается старый советский фильм "свадьба в малиновке"

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