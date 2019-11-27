«Не превращайтесь в животных»: Минздрав начал давать советы про Новый год

Главный гастроэнтеролог Минздрава Владимир Ивашкин посоветовал россиянам вести себя по-человечески в новогодние праздники, не превращаться в животных и помнить: «Ещё наступит завтра, тоже можно есть, послезавтра тоже можно есть, ещё месяц и годы можно есть каждый день, не пытаться сожрать всё на столе в радиусе полутора метров вокруг себя».

В интервью радио «Говорит Москва» Ивашкин призвал россиян к чувству меры. Он отметил, что самое главное – не переедать и ограничиться бокалом сухого вина.

«Другой нет альтернативы. Не перепивать и не нажираться. Так в более понятной русской форме. Других способов нет».

Он также отметил, что рекомендации по приему ферментов поджелудочной железы не работают. «Это все как штопать старый продырявленный носок гнилыми нитками».

Напомним, вчера депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить число выходных на новогодние праздники до четырех дней. А оставшиеся дни включить в оплачиваемый отпуск, чтобы россияне сами смогли выбирать, как потратить эти дни.