Едва не родила: под Казанью полиция с мигалками расчистила дорогу роженице

В пятницу, 22 ноября, сотрудники ДПС помогли рожавшей женщине. К инспекторам, дежурившим на стационарном пункте полиции "Малиновка" на въезде в Казань обратился житель Верхнеуслонского района республики. У его супруги начались роды прямо в автомобиле, муж переживал, что не успеет доехать до роддома из-за утренних пробок.

"Мужчина попросил сотрудников помочь ему, в связи с тем, что в час пик на дорогах были большие заторы", - рассказали в полку ДПС Казани.

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Альберта Каримова и капитана полиции Айрата Гайнутдинова помогли роженице добраться до роддома, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки. Ее отвезли в РКБ.

Фото: соцсети

На свет появился мальчик весом 3,8 кг и ростом 56 сантиметров. Родители решили назвать сына Егор.

"Хочу выразить благодарность сотрудникам гаи поста Малиновка за то что сопроводили меня с рожающей женой в час пик", - написал сегодня счастливый отец в соцсетях.