В честь казанского ученого назвали планету

Имя казанского ученого Науфаля Ризванова (1930-2012) получила одна из малых планет. Об этом рассказали в КФУ. Науфаль Ризванов учился и преподавал в казанском вузе.

Rizvanov - так теперь называется планета № 451138. Решение принял Институт прикладной астрономии Российской академии наук на основании решения Комитета по наименованию малых планет Международного астрономического союза от 6 апреля 2019 года. Сама планета была открыта 29 августа 2009 года.

"Ученый считается создателем Казанской школы фотографической астрометрии. Он первый в мире разработал метод получения крупномасштабных снимков Луны на фоне звезд, построил абсолютный каталог положений лунных кратеров и новую модель фигуры Луны. Науфаль Гаязович предложил ряд оригинальных методов редукции по селенодезии и динамической астрономии", - сообщают в Казанском федеральном университете.