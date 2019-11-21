Ледяной городок с развлечениями построят около "Чаши". "Снежная деревня" станет первым таким арт-объектом в Центральной России, подобное развлекательное сооружение пользуется популярность в Мурманской области.

Как сообщает "Татар-информ", в деревне оборудуют безалкогольный ice-бар, фотозоны и другие зоны отдыха. Сооружение будет вмещать до 800 человек, температура воздуха внутри составит -5...-7 градусов. Лейтмотивом оформления деревни станут зиланты из татарских сказок.

Добавим, что открытие "Снежной деревни" планируется 15 декабря.