На реках и озерах Татарстана будут круглосуточно дежурить спасатели

В период ледостава на водоемах республики организуют 10 круглосуточных постов спасателей. Об этом сообщают в МЧС Татарстана.

Посты будут обеспечены необходимым количеством судов на воздушной подушке, спасательным оборудованием и медицинской аптечкой для оказания доврачебной помощи, а их главная цель - не допустить выхода на тонкий лед людей.

Безопасной толщиной льда считается 10 сантиметров, ледовое покрытие должно быть прозрачным, с зеленоватым или синим оттенком, а самый хрупкий лед - белый. В Казани традиционно наиболее опасными участками являются места возле Кировской, Ленинской дамб и моста "Миллениум". Здесь образуется большое количество промоин.

Добавим, что в республике за осень 2019 года зарегистрированы 16 происшествий на воде, погибло 13 человек, в том числе один ребенок.