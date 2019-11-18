Грязные деньги: жительница Казани отдала гадалке 2,6 млн рублей для снятия порчи

В Казани задержали 62-летнюю мошенницу из Казахстана. Женщина опубликовала в газете объявление о гадании на картах и снятии порчи. В рекламе она указала вымышленное имя – Агрофина.

В феврале этого года к ней обратилась доверчивая жительница Казани с просьбой очистить деньги и снять с них порчу. Сумма оказалась довольно внушительная – 2,6 млн рублей. Мошенница не удержалась от соблазна заполучить легкую наживу и исчезла с переданной ей суммой.

Жертвами лжегадалки стали еще две женщины – у них «Агрофина» украла 90 тысяч рублей, продукты питания и предметы бытовой химии.

В сообщении прокуратуры отмечается, что мошенница признала свою вину и возместила ущерб. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ново-Савиновский районный суд Казани.