Шесть лет назад в Казани произошла одна из крупнейших авиакатастроф 2013 года

Шесть лет назад в воскресенье, 17 ноября, в 19:23 самолет, выполнявший рейс "Москва-Казань", рухнул при заходе на посадку в столице РТ. На борту авиалайнера Boeing 737-500 находилось 50 человек, 44 пассажира и 6 членов экипажа. Все они погибли. Среди пассажиров самолета были глава Управления ФСБ Татарстана Александр Антонов, ученый-востоковед Диана Гаджиева, сын главы республики Ирек Минниханов, двое детей, а также граждане Великобритании и Украины.

Поисково-спасательные, следственные, охранные и медико-психологические работы на месте катастрофы проводили 1,5 тысячи специалистов разных ведомств и 240 единиц техники, сообщают в МЧС республики Татарстан.

Крушение самолета в Казани стало самой крупной по числу жертв авиакатастрофой 2013 года; спустя год в аэропорту Казани открыли стеллу с именами погибших, спустя шесть лет после трагедии Следком России завершил расследование дела и назвал причину произошедшего.

Сегодня в международном аэропорту "Казань" пройдут траурные мероприятия в память о жертвах авиационной катастрофы.



