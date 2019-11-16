Насильник из Татарстана сбежал из колонии

47-летний житель Лениногорска Раушан Салахов, уроженец Туркмении, сбежал из колонии-поселения ИК №5 в Нижегородской области. Ориентировку распространило региональное управление ФСИН.

Салахов отбывал наказание за кражу и изнасилование. Отсутствие заключенного обнаружили 12 ноября при очередном обходе колонии.

Приметы: рост 178, среднего телосложения, короткие светло-русые волосы, глаза зеленые.

Был одет в темные брюки и куртку, ботинки на молнии и черную шапку.

Если вам что-либо известно о нахождении мужчины, сообщите в ГУФСИН по Нижегородской области по телефонам: 8-831-464-90-11 либо 02.