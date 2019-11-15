В Казани водитель такси изнасиловал спящую пассажирку

В Казани таксиста подозревают в изнасиловании спящей женщины. Об этом рассказали в СУ СКР Татарстана.

По версии следствия, вечером 13 ноября мужчина, работавший в службе такси, вез 31-летнюю пассажирку в в Советский район. В пути женщина уснула, таксист, воспользовавшись этим, увез ее в поселок Отары, где изнасиловал и совершил действия сексуального характера.

Пострадавшая обратилась в полицию, таксиста задержали, однако причастность к совершению преступления мужчина не признал.

Возбуждено уголовное дело, специалисты установят все обстоятельства происшествия.