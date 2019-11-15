Завтра в Казани ожидается туман

По данным Гидрометцентра республики, ночью и днем 16 ноября на территории Татарстана и в Казани местами ожидается туман.

В МЧС РТ напоминают водителям о безопасном поведении на дорогах: в условиях плохой видимости на дорогах необходимо неукоснительно соблюдать ПДД, следить за исправностью всех систем автомобиля, не допускать рискованных маневров на дорогах. Пешеходам также стоит быть внимательнее: пересекать проезжую часть только по пешеходным переходам и снабдить одежду светоотражающими элементами.