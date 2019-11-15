«Спасибо пацанам»: вратарь «Ак Барса» побил сухой рекорд Чемпионатов России

Тимур Билялов после вчерашнего матча против челябинского «Трактора» установил новый сухой рекорд Чемпионатов России. Он не пропускал шайб 316 секунд 9 секунд. После прошлого матча с омским «Авангардом» Билялов побил клубный рекорд и был на третьем месте в списке рекордсменом Чемпионата по «сухарям».

Предыдущий рекорд установил в сезоне 2003/2004 чешский голкипер Иржи Трваю, его время 305 минут 56 секунд. Добавим, что рекорд НХЛ составляет 332 минуты и 1 секунду.

«Приятно установить рекорд, но без команды его бы не было. Спасибо ребятам – на протяжении всего времени всегда ложатся под шайбу, стелятся, помогают мне, поэтому без них рекорда бы не было. Спасибо пацанам», - отметил Билялов после игры.

По его словам, с мыслями о рекорде тяжелее всего было справиться за 20 минут до конца игры: «Ребята что-то говорят, всё это лезет в голову, но стараешься как-то забыться – и это не помогает. Хорошо, что так получилось».

«Он молодец, поздравили его в раздевалке. Но, знаете, идём дальше», - кратко прокомментировал рекорд вратаря тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

В среду, 20 ноября, «Ак Барс» сыграет в гостях с новосибирской «Сибирью».