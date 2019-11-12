Разработка концепции метробусов обойдется Казани в 15 миллионов

На сайте госзакупок опубликован открытый электронный конкурс на разработку концепции запуска скоростных автобусов в Казани. Стоимость контракта составляет 15 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте, разработчик должен будет провести анализ существующей маршрутной сети и пассажиропотока, изучить зарубежный опыт и продумать возможность реализации нескольких маршрутов метробусов в Казани, маршрутов должно быть не менее трех.

С учетом данных анализа исполнителю предстоит разработать план размещения остановок и коммуникаций, обозначить требования к автопаркам, рассчитать эффективность и спрогнозировать пассажиропоток.

Напомним, что возможность создания трех маршрутов метробусов заложена в новом Генеральном плане города, предлагаются варианты трех линий: "Ж.м.Дербышки – ж.д.вокзал Казань-1", "Ж.д.вокзал Казань-1"– ул.Гаврилова", "Ж.д.вокзал Казань-1 – Лесной городок". Метробус может перевозить более 8 тысяч человек в час, вместимость составляет 300 пассажиров.