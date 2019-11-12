В СК РТ рассказали подробности убийства казанца на Даурской

11 ноября ночью в больницу Казани привезли 40-летнего мужчину с проникающим ранением живота, через несколько часов он скончался.Как было установлено, казанца убил его приемный сын.

В Следственном комитете рассказали: 20-летний парень, житель Лаишевского района, приехал в Казань и попросился переночевать у матери с отчимом. Молодой человек пришел к родне в состоянии опьянения, начал конфликтовать с отчимом, в ходе ссоры ударил его ножом в живот. Также молодой человек нанес ранение матери, когда та закрывала за ним дверь.

Парня задержали, он частично признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера о происшествии корреспонденту Prokazan.ru рассказал очевидец трагедии - сосед убитого мужчины.