Праздник к нам приходит. По Казани толпой пройдут Деды Морозы

В Казани в рамках празднования 10-летия резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы пройдет шествие Дедов Морозов. Оно откроет праздник, который состоится 23 и 24 ноября в столице и селе Новый Кырлай Арского района республики.

Деды Морозы пройдут по улице Баумана 23 ноября, начало шествия в полдень, сообщает Госкомитет РТ по туризму.

24 ноября в селе Новый Кырлай будет открыт Лес Чудес, вход на мероприятие свободный.

Напомним, что Кыш Бабай из Татарстана вошел в топ-3 Дедов Морозов страны. Рейтинг новогодних героев России составил портал «Турстат».