Первый после Деда Мороза: татарский Кыш Бабай попал в топ новогодних дедушек

Кыш Бабай из Татарстана вошел в топ-3 Дедов Морозов страны. Портал "ТурСтат" составил рейтинг самых популярных новогодних героев России. Он составлен на основании посещений туристами их резиденций.

Первым по популярности ожидаемо стал Всероссийский Дед Мороз в Великом Устюге, его в прошлом году посетили почти 100 тысяч человек. Резиденцию Кыш Бабая в селе Яна Кырлай - 10 тысяч туристов, столько же побывали у морозца Паккайне в карельском городе Олонец.

Также в топ-10 новогодних дедушек вошли бурятский, удмуртский, чувашский, мордовский, тувинский Деды Морозы, и новогодние герои из ЯНАО и Марий Эл.

Добавим, что 9 ноября Всероссийский Дед Мороз уже отправился в путешествие по стране, в Казани он будет с 28 по 30 ноября.