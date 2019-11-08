Житель Казани солгал о месте работы и отправился под суд

42-летнего жителя Казани осудили за то, что он соврал о месте работы.

Как пояснили в Прокуратуре Авиастроительного района города, 2 июля 2017 года гражданин, находясь в салоне сотовой связи на улице Дементьева, оформлял потребительский кредит для покупки мобильного телефона. Он предоставил недостоверные сведения о месте работы, в результате чего обманным путём получил более 135 тысяч рублей.

Свою вину казанец признал и частично возместил ущерб. Мужчину признали виновным в мошенничестве в сфере кредитования путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений. За обман гражданину предстоит 160 часов обязательных работ.