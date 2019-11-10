«Уже собирались уезжать». В Хакасии при сходе лавины погиб парень из Татарстана

В минувшее воскресенье, 10 ноября, при сходе лавины в районе поселка Приисковый в Хакасии погиб 33-летний житель Альметьевска Ринат Хайбуллин. Тело мужчины из-под снега извлекли оказавшиеся рядом лыжники и снегоходчики. Его другу, с которым они вместе катались и попали под сход снега, удалось выжить.

В ноябре и декабре в Приисковом всегда повышенная лавиноопасность, сообщил основатель снегоходной школы Эд Кедринский.

«Парни собирались кататься в составе своей группы, но утром собрались и были готовы раньше остальных, поэтому выдвинулись в горы. Остальные должны были их догонять. Доехав до места и покатавшись по округе, они сделали вывод, что снег здесь плохой, кататься неинтересно и уже собирались уезжать. Но вдруг заметили надутый участок с мягким снегом и решили его распилить. И почти одновременно заехали на склон и спровоцировали сход снега. В итоге они оба оказались засыпанными, один рядом со своим снегоходом – тот, которого потом откопали, а второго отбросило от снегохода метров на пять и засыпало сантиметров на пятьдесят», - рассказал Кедринский.

По чистой случайности рядом проезжал ратрак с лыжниками, которые увидели лавинный вынос и торчащие снегоходные лыжи. Они и начали искать парней, одного нашли довольно быстро. Погибшего пришлось искать порядка двух часов.