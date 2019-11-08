«Откармливают на деликатесы»: около казанского ресторана замечены полчища крыс

Житель Казани опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлены огромные крысы. Они живут около ресторана "Шах" на Саид-Галеева, сообщает автор. Животные не боятся людей, у них есть норы.

На кадрах видно, что крысы "размером с кошку" чувствуют себя вольготно: рядом стоят мусорные баки, а уничтожать грызунов, по-видимому, некому. "Кому лучше всех живется в Казани?" - озаглавлена видеозапись.

Пользователи соцсетей предположили, что такое засилье грызунов - результат отлова бездомных кошек и собак. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

"Собак и кошек истребили, вот получайте" - пишет Лилия.

"Знаете почему их много? .Потому что не осталось профессиональных ловцов этих крыс. Нету тех кошек и котов охотников которые бы не боясь их истребляли. Щас все коты и кошки одомашненые по полной. Едят еду специальную со вкусом индейки или крабо. И им даже не надо париться насчёт еды. Они могут лижать и вылизивать себя и кним сама еда будет подноситься. Поэтому крысы щас на улицах и даже в домах царствуют"- комментирует пользователь по имени Валера.

Другие казанцы отмечают, что крысы в центре города - это привычное явление.

"Да было дело там пару раз вставал кофе пить именно на этом месте, я думал они меня вместе с кофем под землю утащат! - рассказал Владимир.

"крысы были всегда. Самая живучая популяция. Просто ваши УК работать не хотят. Они должны каждый год травить подвалы мкд", - заявила Наташа.

"Этим летом их очень много, особенно на кварталах много встречал", - сообщил еще один пользватель по имени Владимир.

Не обошлось в комментариях без юмора:

"Не спешите ругать хозяев территории) Возможно у них есть лицензия на разведение крыс в кулинарных целях)" - пишет Залимхан.

"разводят на мясо для шаурмы или колбасы" добавляет Дмитрий.

"Они их откармливаю на деликатесы" - соглашается Андрей.

В мусорные баки ближайший продуктовый магазин сваливает большое количество продуктов, и для крыс это - "шведский стол", говорят жители города. Автор ролика просит Роспотребндзор, прокуратуру и городские обратить внимание на эту ситуацию.