В Казани ночью, мужчина на скорости въехал на трамвайные пути

Минувшей ночью в Казани произошло ДТП с иномаркой "Хендэ". Легковушка на высокой скорости врезалась в трамвайные пути, водитель сейчас находится в больнице.

Происшествие случилось в районе 3 часов ночи недалеко от дома по адресу Проспект Победы 78. Есть версия, что водитель попал в занос на скользкой дороге и не справился с управлением. Тем самым через бордюры его вынесло на рельсы. Передняя часть автомобиля сильно пострадала.

Как сообщили очевидцы, бригада скорой помощи приехала оперативно и мужчину своевременно доставили в больницу.