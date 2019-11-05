Сможете ответить правильно на все вопросы этого теста? Тогда вы - очень умный и разносторонний человек! Проверьте свой IQ.
Если вы сможете без ошибок пройти этот тест, то вы действительно гений!
Bчера, 18:16 1761 4
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комментарии
Это как в кваке. Причем здесь гений? Все заточено на такой манер.