В Татарстане ожидаются морозы до -18 градусов

Утром казанский аэропорт не смог принять шесть рейсов и задержал вылет ещё трёх самолётов из-за густого тумана.

Гидрометцентр Татарстана предупредил о сохранении неблагоприятных погодных условий в ближайшие сутки. Осадков не ожидается, но на дорогах возможна гололедица. Иней покрывает всё вокруг, создавая зимний пейзаж.

Температура воздуха ближайшей ночью опустится до -16°C, днём потеплеет до -8°C. В ночь на среду прогнозируется похолодание до -18°C, дневные показатели останутся без изменений.

Ранее мы писали о том, что казанский врач признан виновным в гибели пациента.