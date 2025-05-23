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В США создано мобильное приложение для быстрого определения инфаркта и инсульта

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Международные исследователи представили приложение ECHAS (Emergency Call for Heart Attack and Stroke) — мобильное решение, предназначенное для экстренного реагирования при сердечных приступах и инсультах. Информация о разработке появилась в издании «Система здравоохранения Университета Вирджинии» (UV).

Программа создана для того, чтобы быстро распознавать признаки инфаркта и инсульта и при необходимости подсказывать пользователю, когда нужно вызывать скорую. Особенно важно это в первые минуты после появления симптомов, когда счет идет на секунды. Многие люди теряют драгоценное время, откладывая обращение за медицинской помощью, что может привести к серьёзным последствиям.

Приложение предлагает пройти простой опрос, подобный тому, что проводят врачи при поступлении пациента, а также выполнить тест на координацию движений — например, постучать пальцем, чтобы проверить, нет ли односторонней слабости, характерной для инсульта. По результатам этих тестов ECHAS определяет уровень риска и предлагает конкретные шаги: от звонка в скорую до обращения на горячую линию.

В ходе первых испытаний, в которых участвовали более 200 человек, приложение показало высокую точность в распознавании опасных состояний. Пользователи отмечали, что интерфейс прост в использовании даже для тех, кто не имеет медицинских знаний.

Доктор Джонатан Кроу из UVA Health, один из авторов исследования, подчеркнул, что инфаркты и инсульты остаются одними из главных причин смертности в США, и ECHAS способен помочь вовремя выявить тех, кто нуждается в госпитализации. По его словам, на определение инсульта у приложения уходит меньше двух минут, а инфаркта — всего одна.

Сейчас программа пока не доступна в открытом доступе, но команда планирует расширить клинические испытания. Разработчики надеются, что в будущем приложение станет надёжным помощником для всех, кому важно не упустить критический момент и вовремя получить помощь.

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