В РПЦ рассказали, почему сожительство считается серьезным грехом

Русская православная церковь подчеркнула, что совместная жизнь без официального брака и венчания является греховным деянием.

Священники РПЦ указали, что такие отношения могут привести к утрате Царства Небесного, поскольку они рассматриваются как измена в браке, что является серьёзным нарушением по учению церкви.

Церковь призывает тех, кто уверен в своих чувствах и нашёл свою любовь, оформить отношения. Однако если есть сомнения в выборе партнёра, лучше прекратить эти отношения. Это поможет очиститься духовно и начать новую жизнь, как пишет дзен-канал Святые места, пишет Кулик.