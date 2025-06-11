Ученые заявили, что конец света может угрожать Земле даже изнутри
pixabay
Внутри Земли находится железное ядро, по размеру сравнимое с Плутоном. Оно меняет форму и движение, и ученые считают, что это может привести к катастрофическим последствиям.
Если представить Землю как матрешку, её строение выглядит так: кора, мантия и горячее ядро. Ядро состоит из жидкого железа снаружи и твёрдого вещества внутри.
Ранее считалось, что внутреннее ядро вращается быстрее планеты, создавая магнитное поле, которое защищает нас от космической радиации. Однако теперь ядро замедляется, и исследования предполагают, что оно может изменить направление вращения.
Новые исследования, проведенные Джоном Видеилом и его командой, показали, что ядро меняет форму, что они обнаружили с помощью сейсмических волн.
Эти изменения могут ослабить магнитное поле Земли или привести к его исчезновению. Геомагнитные инверсии уже случались, но не в эпоху технологической цивилизации.
Будущее остаётся неизвестным, но ученые продолжат наблюдать за ядром планеты, пишет Кулик.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец