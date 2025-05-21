Ученые США доказали, что от сладкого худеют быстрее

Учёные из Университета Иллинойс пришли к выводу, что разумное включение любимых продуктов в рацион может стать эффективной стратегией снижения веса и контроля аппетита. Исследование, опубликованное Planet Today, показало: участники, придерживавшиеся сбалансированного плана питания с элементами желаемых блюд, теряли вес и реже испытывали тягу к еде.

По словам профессора Манабу Накамуры и аспиранта Нуфа В. Альфузана, сильная тяга к еде — одна из главных преград на пути к снижению массы тела. Однако в процессе похудения она ослабевала и оставалась низкой на этапе стабилизации веса.

В исследовании участвовали люди с ожирением и сопутствующими заболеваниями. Их обучение включало знание питательных веществ, использование визуальных пособий для понимания состава и калорийности продуктов, а также 22 онлайн-сессии, на которых они получали советы по преодолению тяги к еде.

Из 30 участников до конца программы дошли 24. В среднем они сбросили до 7,9% веса. Особенно заметно снижение тяги отмечалось у тех, кто потерял более 5% от изначальной массы. Учёные подчёркивают: уменьшение тяги связано не с энергетическим дефицитом, а с потерей жировой массы, что противоречит мифам о необходимости исключительно силы воли для контроля аппетита.

Многие участники отметили, что благодаря разумному включению любимых продуктов в рацион им стало легче отказываться от вредных сладостей и жирной пищи. Накамура сделал акцент на том, что не только выбор продуктов, но и постоянство режима питания играет ключевую роль в успешном контроле веса.