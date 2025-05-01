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Ученые предупрдили, что Арктике грозит первый «день безо льда» уже к 2030 году

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Согласно новому международному исследованию, площадь арктического морского льда продолжает сокращаться. В 2023 году она уменьшилась на 12,4% по сравнению с показателями десятилетней давности. В работе участвовали учёные из Университета Колорадо и Гётеборга.

Исследователи использовали 11 современных климатических моделей и провели 366 компьютерных симуляций, охватывающих период с 2023 по 2100 год. Целью было выяснить, когда может наступить так называемый «день безо льда» — момент, когда площадь морского льда в Арктике опустится ниже одного миллиона квадратных километров. Это в 4,3 раза меньше нынешнего уровня.

По расчётам, такое событие может произойти в любой момент между 2026 и 2043 годами. Некоторые модели предсказывают, что это может случиться уже в ближайшие 3–6 лет, особенно при продолжительном аномальном потеплении.

Если нынешняя тенденция глобального потепления сохранится, исследователи считают, что критическая отметка может быть достигнута в сентябре 2028 года. Хотя сам день исчезновения льда не вызовет мгновенных изменений, это станет тревожным сигналом глобальных климатических сдвигов, сообщает Стерлеград.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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