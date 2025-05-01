Ученые предупрдили, что Арктике грозит первый «день безо льда» уже к 2030 году

Согласно новому международному исследованию, площадь арктического морского льда продолжает сокращаться. В 2023 году она уменьшилась на 12,4% по сравнению с показателями десятилетней давности. В работе участвовали учёные из Университета Колорадо и Гётеборга.

Исследователи использовали 11 современных климатических моделей и провели 366 компьютерных симуляций, охватывающих период с 2023 по 2100 год. Целью было выяснить, когда может наступить так называемый «день безо льда» — момент, когда площадь морского льда в Арктике опустится ниже одного миллиона квадратных километров. Это в 4,3 раза меньше нынешнего уровня.

По расчётам, такое событие может произойти в любой момент между 2026 и 2043 годами. Некоторые модели предсказывают, что это может случиться уже в ближайшие 3–6 лет, особенно при продолжительном аномальном потеплении.

Если нынешняя тенденция глобального потепления сохранится, исследователи считают, что критическая отметка может быть достигнута в сентябре 2028 года. Хотя сам день исчезновения льда не вызовет мгновенных изменений, это станет тревожным сигналом глобальных климатических сдвигов, сообщает Стерлеград.