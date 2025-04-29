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Ученые нашли один из древнейших переводов Евангелий с помощью ультрафиолета

Скрытый под слоями более позднего текста фрагме...

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Исследователи с помощью ультрафиолетового излучения восстановили фрагмент древней рукописи, спрятанный под несколькими слоями текста. Как сообщает портал TechInsider, найденный текст оказался частью одного из самых ранних переводов Евангелий на древнесирийский язык.

По предварительной оценке, оригинальный перевод был выполнен в III веке, а уже в VI веке текст был переписан заново, частично скрыв оригинал. Это открытие делает находку одной из древнейших зафиксированных версий Нового Завета, существовавших на раннем этапе становления христианства на Востоке.

Уникальный фрагмент хранится в Ватиканской библиотеке и представляет собой единственный сохранившийся элемент четвёртой известной рукописи, принадлежащей древнесирийской традиции. Его удалось идентифицировать благодаря современным технологиям анализа палимпсестов — древних пергаментных свитков, с которых старый текст стирали для повторного использования.

Учёные считают, что находка имеет большое значение для изучения истории раннего христианства, поскольку помогает лучше понять процессы перевода Евангелий и развитие церковной письменности на Востоке. По их словам, дальнейшее изучение подобных текстов может пролить свет на малознакомые страницы христианской традиции первых веков.

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