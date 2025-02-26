Ученые напуганы: Идет изучение зловещих звуков из саркофагов в Антарктиде
В Антарктиде обнаружены таинственные саркофаги, издающие странные звуки, что привлекло внимание исследователей со всего мира. Ученые из России, США, Китая и Индии активно изучают эти необычные объекты, поражающие не только своей формой, но и уникальными свойствами, сообщает "Царьград".
Особый интерес вызвала технология изготовления саркофагов: их поверхность украшена невероятно точной резьбой, напоминающей обработку лазером. При этом, несмотря на суровый антарктический холод, внутри объектов сохраняется тепло, что поставило ученых в тупик.
От саркофагов исходили мощные вибрации и звуки, настолько сильные, что в лаборатории начинали дрожать капли воды на стенах. Исследователи долго пытались вскрыть эти загадочные ящики и обнаружили внутри теплый цилиндр, покрытый загадочными линиями, которые пока остаются нерасшифрованными. Ученые предполагают, что это могут быть неизвестные им символы.
Наибольшее потрясение вызвало сообщение, внезапно появившееся на лабораторных мониторах:
«Не тревожьте спящих. Наш покой должен быть вечным».
Это открытие вызвало ожесточенные дискуссии среди специалистов. Один из китайских исследователей предположил, что саркофаги могут выполнять роль барьера, блокирующего передачу сигналов с Земли в космос. Если это так, то наша планета может быть скрыта от возможных внеземных цивилизаций, представляющих угрозу человечеству.
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