Ученые напуганы: Идет изучение зловещих звуков из саркофагов в Антарктиде

В Антарктиде обнаружены таинственные саркофаги, издающие странные звуки, что привлекло внимание исследователей со всего мира. Ученые из России, США, Китая и Индии активно изучают эти необычные объекты, поражающие не только своей формой, но и уникальными свойствами, сообщает "Царьград".

Особый интерес вызвала технология изготовления саркофагов: их поверхность украшена невероятно точной резьбой, напоминающей обработку лазером. При этом, несмотря на суровый антарктический холод, внутри объектов сохраняется тепло, что поставило ученых в тупик.

От саркофагов исходили мощные вибрации и звуки, настолько сильные, что в лаборатории начинали дрожать капли воды на стенах. Исследователи долго пытались вскрыть эти загадочные ящики и обнаружили внутри теплый цилиндр, покрытый загадочными линиями, которые пока остаются нерасшифрованными. Ученые предполагают, что это могут быть неизвестные им символы.

Наибольшее потрясение вызвало сообщение, внезапно появившееся на лабораторных мониторах:

«Не тревожьте спящих. Наш покой должен быть вечным».

Это открытие вызвало ожесточенные дискуссии среди специалистов. Один из китайских исследователей предположил, что саркофаги могут выполнять роль барьера, блокирующего передачу сигналов с Земли в космос. Если это так, то наша планета может быть скрыта от возможных внеземных цивилизаций, представляющих угрозу человечеству.