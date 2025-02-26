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Ученые напуганы: Идет изучение зловещих звуков из саркофагов в Антарктиде

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В Антарктиде обнаружены таинственные саркофаги, издающие странные звуки, что привлекло внимание исследователей со всего мира. Ученые из России, США, Китая и Индии активно изучают эти необычные объекты, поражающие не только своей формой, но и уникальными свойствами, сообщает "Царьград".

Особый интерес вызвала технология изготовления саркофагов: их поверхность украшена невероятно точной резьбой, напоминающей обработку лазером. При этом, несмотря на суровый антарктический холод, внутри объектов сохраняется тепло, что поставило ученых в тупик.

От саркофагов исходили мощные вибрации и звуки, настолько сильные, что в лаборатории начинали дрожать капли воды на стенах. Исследователи долго пытались вскрыть эти загадочные ящики и обнаружили внутри теплый цилиндр, покрытый загадочными линиями, которые пока остаются нерасшифрованными. Ученые предполагают, что это могут быть неизвестные им символы.

Наибольшее потрясение вызвало сообщение, внезапно появившееся на лабораторных мониторах:

«Не тревожьте спящих. Наш покой должен быть вечным».

Это открытие вызвало ожесточенные дискуссии среди специалистов. Один из китайских исследователей предположил, что саркофаги могут выполнять роль барьера, блокирующего передачу сигналов с Земли в космос. Если это так, то наша планета может быть скрыта от возможных внеземных цивилизаций, представляющих угрозу человечеству.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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