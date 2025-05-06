Ученые из России завершили ключевой этап строительства термоядерного реактора
Во французском Кадараше завершён важный этап международного проекта ИТЭР — крупнейшего в истории эксперимента по термоядерной энергетике. Вклад в него внесли российские специалисты из «Росатома», которые разработали и изготовили уникальные сверхпроводники и компоненты для удержания плазмы в реакторе.
Основой реактора станет термоядерный синтез — процесс слияния лёгких ядер дейтерия и трития с выделением огромного количества энергии. Для его запуска плазму необходимо разогреть до 150 миллионов градусов. Удерживать её внутри устройства можно только с помощью мощных магнитных полей, поскольку ни один материал не выдерживает такую температуру.
Магнитная система ИТЭР включает несколько видов катушек: тороидальные — для удержания формы плазмы, полоидальные — для её стабилизации, корректирующие — для подавления неустойчивостей и центральный соленоид — главный источник тока в плазме. Общий вес всей системы после сборки достигнет 3 тысяч тонн.
Россия поставила для проекта 120 тонн сверхпроводящего сплава, более 17 км специализированного провода и одну из шести огромных катушек — каждая размером с трёхэтажный дом. Это стало значимым вкладом в уникальную международную инициативу.
По словам директора Проектного центра ИТЭР Анатолия Красильникова, это достижение показывает, что мировое научное сообщество способно справляться с задачами исключительной сложности.
Термоядерная энергетика считается перспективной альтернативой традиционным источникам. Реакторы безопасны, не производят радиоактивных отходов и работают на топливе, извлекаемом из морской воды. Первые эксперименты в ИТЭР начнутся в 2030-х годах. Если они окажутся успешными, следующим шагом станет создание коммерческой установки DEMO, способной обеспечить планету чистой энергией на века.
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