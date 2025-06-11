Ученые из Британии начали лечить болезни таблетками из фекалий

Ученые разработали капсулы с фекалиями здоровых людей, называемые «крапсулы», которые могут помочь в лечении рака, заболеваний печени, улучшении здоровья кишечника и замедлении старения, пишет КП со ссылкой на New York Post.

Британские исследователи проверяют, могут ли капсулы с высушенным калом бороться с антибиотикоустойчивыми бактериями. В одном из исследований 41 пациенту давали капсулы, а другой группе — пустышки. Через месяц у получивших «крапсулы» появились полезные бактерии, что, вероятно, свидетельствует о вытеснении вредных микроорганизмов.

Метод вызывает критику, и его эффективность не доказана. Блэр Меррик из больниц Гайса и Св. Томаса отметил, что результаты обнадеживают, так как наука пересмотрела роль бактерий для здоровья.

Микробиолог Хриси Сергаки считает, что в будущем такие капсулы могут заменить антибиотики. Ученые предупреждают, что антибиотикоустойчивые бактерии могут привести к миллионам смертей к 2050 году, если не будет найдено эффективное решение.