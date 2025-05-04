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Ученые ищут новые эффективные способы борьбы с инфекциями клещей

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Роспотребнадзор сообщил, что россияне всё чаще обращаются в больницы с жалобами на укусы клещей. Наибольшую опасность представляют виды, которые переносят клещевой энцефалит и болезнь Лайма — эти инфекции поражают нервную систему человека.

Под удар попадают не только люди, но и домашние животные. Их стараются прививать, однако клещи активизируются всё раньше, и хозяева не всегда успевают провести вакцинацию вовремя.

Кроме энцефалита и Лайма, клещи могут переносить и другие инфекции, в том числе риккетсиоз — болезнь, вызываемую микроорганизмами, связанными с сыпным тифом и пятнистыми лихорадками.

По данным прошлого года, у 14% клещей, сданных на анализ, выявили боррелии — возбудителей болезни Лайма. Американские учёные недавно нашли белок, который может лечь в основу вакцины от этой инфекции. А иркутские исследователи предложили использовать танины из азиатских растений как альтернативу препаратам против клещевого энцефалита, сообщает «Анонсенс».

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