СК ведет расследования дела по факту превышения полномочий главврачом в РТ
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СУ СК России по Татарстану ведёт расследование в отношении главного врача Нижнекамской районной больницы. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий.
После появления информации в СМИ сотрудники медицинского учреждения направили обращение в адрес председателя Следственного комитета России с просьбой поддержать руководителя, оказавшегося под следствием.
Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Марселю Дулкарнаеву доложить о текущем состоянии дела, а также рассмотреть аргументы, изложенные в коллективном обращении медработников.
Ранее мы писали о том, что Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении подростками сверстницы в Казани.
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