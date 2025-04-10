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СК ведет расследования дела по факту превышения полномочий главврачом в РТ

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязан...

pixabay.com

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СУ СК России по Татарстану ведёт расследование в отношении главного врача Нижнекамской районной больницы. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий.

После появления информации в СМИ сотрудники медицинского учреждения направили обращение в адрес председателя Следственного комитета России с просьбой поддержать руководителя, оказавшегося под следствием.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Марселю Дулкарнаеву доложить о текущем состоянии дела, а также рассмотреть аргументы, изложенные в коллективном обращении медработников.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении подростками сверстницы в Казани.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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