СК ведет расследования дела по факту превышения полномочий главврачом в РТ

СУ СК России по Татарстану ведёт расследование в отношении главного врача Нижнекамской районной больницы. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 286 УК РФ, предусматривающей ответственность за превышение должностных полномочий.

После появления информации в СМИ сотрудники медицинского учреждения направили обращение в адрес председателя Следственного комитета России с просьбой поддержать руководителя, оказавшегося под следствием.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Марселю Дулкарнаеву доложить о текущем состоянии дела, а также рассмотреть аргументы, изложенные в коллективном обращении медработников.

Ранее мы писали о том, что Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении подростками сверстницы в Казани.