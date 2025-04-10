Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении подростками сверстницы в Казани

В Татарстане по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Инцидент произошёл 6 апреля в Казани, сообщило региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, несколько несовершеннолетних, ранее конфликтовавших с девушкой, увели её в безлюдное место, где одна из участниц нанесла потерпевшей серьёзные побои. Школьнице удалось убежать и сообщить о случившемся в полицию.

Случай вызвал резонанс и получил широкое распространение в СМИ.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе управления по Татарстану Валерию Липскому оперативно доложить о предварительных выводах, а после завершения расследования — представить итоговые материалы.

Центральный аппарат ведомства оставил ситуацию на особом контроле.