Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении подростками сверстницы в Казани
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В Татарстане по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. Инцидент произошёл 6 апреля в Казани, сообщило региональное управление Следственного комитета России.
По версии следствия, несколько несовершеннолетних, ранее конфликтовавших с девушкой, увели её в безлюдное место, где одна из участниц нанесла потерпевшей серьёзные побои. Школьнице удалось убежать и сообщить о случившемся в полицию.
Случай вызвал резонанс и получил широкое распространение в СМИ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе управления по Татарстану Валерию Липскому оперативно доложить о предварительных выводах, а после завершения расследования — представить итоговые материалы.
Центральный аппарат ведомства оставил ситуацию на особом контроле.
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