Синоптик рассказал, что 2025 год может стать одним из самых жарких в истории

Роман Вильфанд, представитель Гидрометцентра России, сообщил, что 2025 год может стать одним из пяти самых теплых лет за всю историю метеорологических наблюдений, передает КП.

По его словам, основным фактором этого явления является увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что приводит к устойчивому росту температур в последние годы. Вильфанд отметил, что на данный момент процесс остановить не удается.

Кроме того, как указал метеоролог, дополнительным фактором потепления является воздействие тепла от мирового океана.

Эти прогнозы подтверждают общую тенденцию к глобальному потеплению, которую климатологи наблюдают в последние десятилетия.

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