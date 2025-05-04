Сердце свиньи проработало 620 дней: ученые нашли выход для больных детей

Американские врачи разработали новый подход к лечению младенцев с тяжёлыми пороками сердца. Исследователи из Детской больницы Лос-Анджелеса под руководством кардиохирурга Джона Дэвида Кливленда показали, что пересадка генетически модифицированных свиных сердец может временно поддерживать жизнь детей, пока они ждут донорский орган от человека.

За пять лет команда провела 14 операций по пересадке свиных сердец бабуинам. Восьми из них удалось прожить достаточно долго, а один примат установил рекорд — 620 дней жизни после трансплантации, что стало мировым достижением. Особенно важно, что у этого животного врачи успешно преодолели отторжение органа.

Метод может стать спасением для младенцев с одножелудочковым пороком сердца, которым крайне сложно дождаться подходящего донора. Сейчас механические аппараты, поддерживающие кровообращение, работают недолго и часто вызывают серьёзные осложнения.

По словам учёных, новорождённые — идеальные кандидаты для таких операций, так как их иммунитет ещё не развит и не так агрессивно реагирует на чужеродные ткани. Также применялся новый препарат тегопрубарт, который помогает организму лучше принять свиной орган.

Главное преимущество биологического сердца — возможность детям находиться дома, а не в больнице, во время ожидания донорского органа. Оно также естественным образом адаптируется к изменениям в организме, чего не могут обеспечить искусственные устройства.

Хотя метод ещё требует доработки, учёные уверены — в будущем он поможет спасти множество детских жизней, сообщает MiraNews.