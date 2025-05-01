РАН: Ученые нашли опасное накопление ртути в арктических озерах

Учёные из Института геохимии и аналитической химии РАН обнаружили опасное повышение уровня ртути в арктических озёрах. Причиной стало таяние вечной мерзлоты — этот процесс ускоряется на фоне изменения климата.

Исследования проводились на Ямале и Гыдане — в озёрах Лонгтибейто и Гольцовое. Анализ донных отложений показал: содержание ртути почти в восемь раз превышает уровень, характерный для доиндустриальной эпохи. Эти данные опубликованы в журнале «Наука».

Эксперты предупреждают, что по мере дальнейшего потепления ситуация может ухудшиться. Ртуть будет продолжать высвобождаться из мерзлоты, что может привести к серьёзным экологическим последствиям для всей арктической экосистемы.