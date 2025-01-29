Протоирей Хватов: православие допускает существование инопланетян
Священнослужитель Андрей Хватов высказался о возможности существования внеземных цивилизаций. Его мнение передает издание «Новосвят».
По словам священника, православие не отрицает существования инопланетян. Он напомнил, что в Библии Бог упоминается как Творец всего видимого и невидимого, что оставляет возможность для существования других форм жизни во Вселенной.
При этом отец Андрей подчеркнул, что только человек был создан по образу и подобию Божьему. Остается неизвестным, распространяется ли это на возможные внеземные существа.
Священник также отметил, что изучение жизни за пределами Земли — задача науки. Церковь не против научных исследований, если они не идут вразрез с христианскими ценностями.
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