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Протоирей Хватов: православие допускает существование инопланетян

Священнослужитель Андрей Хватов высказался о во...

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Священнослужитель Андрей Хватов высказался о возможности существования внеземных цивилизаций. Его мнение передает издание «Новосвят».

По словам священника, православие не отрицает существования инопланетян. Он напомнил, что в Библии Бог упоминается как Творец всего видимого и невидимого, что оставляет возможность для существования других форм жизни во Вселенной.

При этом отец Андрей подчеркнул, что только человек был создан по образу и подобию Божьему. Остается неизвестным, распространяется ли это на возможные внеземные существа.

Священник также отметил, что изучение жизни за пределами Земли — задача науки. Церковь не против научных исследований, если они не идут вразрез с христианскими ценностями.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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