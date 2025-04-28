Песков прокомментировал заявления Зеленского о боях под Курском

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о якобы продолжающихся боях украинской армии под Курском. Представитель Кремля призвал ориентироваться на официальную информацию, поступающую от главы государства.

«Я предлагаю вам всё-таки ориентироваться на слова нашего президента», — заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее, 26 апреля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о полном освобождении региона. Кремль опубликовал видео с этим докладом. Несмотря на это, 27 апреля Владимир Зеленский, ссылаясь на встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским, заявил о якобы продолжающихся боевых действиях, опираясь, как отмечается, на устаревшие разведданные, пишет life.ru.