Военкор Котенок: ВС РФ закрепились на правом берегу Днепра в Херсонской области
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Российские войска высадились и закрепились на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
По его данным, подразделения группировки «Днепр» удерживают новые позиции, контролируют воздушное пространство и успешно сбивают тяжелые гексакоптеры ВСУ. Также, как отмечает Котенок, российские бойцы заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями и вошли в южную часть села Тягинка.
Информацию о продвижении подтверждают и украинские источники. По мнению военкора, если эти данные сохранятся, это можно будет расценивать как начало освобождения Херсонской области, пишет life.ru.
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