Военкор Котенок: ВС РФ закрепились на правом берегу Днепра в Херсонской области

Российские войска высадились и закрепились на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его данным, подразделения группировки «Днепр» удерживают новые позиции, контролируют воздушное пространство и успешно сбивают тяжелые гексакоптеры ВСУ. Также, как отмечает Котенок, российские бойцы заняли острова между Крынками и Казачьими Лагерями и вошли в южную часть села Тягинка.

Информацию о продвижении подтверждают и украинские источники. По мнению военкора, если эти данные сохранятся, это можно будет расценивать как начало освобождения Херсонской области, пишет life.ru.