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Молебны идут, а страх остаётся: протоиерей поведал о зловещих местах России

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Некоторые территории в России, по мнению священнослужителей, до сих пор несут на себе отпечаток трагических событий прошлого. Об этом изданию «Новосвят» рассказал настоятель владимирского храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Михаил Петров.

Он подчеркнул, что Церковь не считает подобные ощущения суеверием — духовный след от человеческих грехов может сохраняться на земле, где происходили трагедии. «Это не мифы, а реальность, подтверждённая пастырским опытом», — заявил священник.

Отец Михаил привёл несколько примеров. Одно из таких мест — Змиёвская балка в Ростове-на-Дону, где в 1942 году фашисты расстреляли около 27 тысяч человек. Там проводят поминальные службы, но только с благословения епископа, поскольку молиться в этом месте особенно тяжело.

Ещё один пример — деревня Старый Мултан в Удмуртии. В XIX веке её жители были обвинены в ритуальных убийствах. Хотя обвинения вызвали сомнения, духовная тяжесть в этом месте, по словам священнослужителей, ощущается до сих пор. Это связывают с языческим прошлым деревни.

Также отец Михаил упомянул заброшенную стройку на улице Данилова в Череповце, где в 2000-х годах произошло несколько убийств. Несмотря на освящение места, оно всё ещё считается неблагополучным с духовной точки зрения.

Церковь продолжает служение в таких местах — освящает землю, устанавливает кресты, проводит молебны. Но священник предостерёг мирян от самостоятельных посещений: «Живите по заповедям, исповедуйтесь, причащайтесь — и Господь защитит вас».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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