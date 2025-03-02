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Китайский марсоход обнаружил на Марсе следы древнего океана

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Китайский марсоход «Чжуронг» сделал важное открытие, которое может подтвердить существование древнего океана на Марсе. Исследование показало, что около 3,6 миллиарда лет назад на поверхности Красной планеты могли плескаться волны. Аппарат, используя георадар, зафиксировал признаки береговой линии во время своей работы с мая 2021-го по май 2022 года.

Марсоход высадился в районе Утопия Планития — огромной равнины в северном полушарии Марса. Ученые долгое время обсуждали, могли ли находящиеся там возвышенности быть остатками древнего побережья. Для проверки этой гипотезы «Чжуронг» провел сканирование под поверхностью и зафиксировал структуры, напоминающие осадочные породы, характерные для береговых линий на Земле.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, марсоход обнаружил наклонные слои пород на глубине 10–35 метров, схожие с теми, что формируются в результате взаимодействия волн с песчаным побережьем. Ученые отмечают, что эти образования не похожи на дюны, кратеры или потоки лавы, что указывает на возможное присутствие воды в прошлом.

Исследователи предполагают, что океан мог существовать на Марсе дольше, чем считалось ранее, создавая условия, благоприятные для жизни. Однако не все ученые согласны с этой теорией. Некоторые считают, что обнаруженные структуры могли быть сформированы ветром и движением песка.

Команда продолжает изучение полученных данных, чтобы выяснить, насколько велик был предполагаемый океан, как долго он существовал и мог ли поддерживать микробную жизнь.

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