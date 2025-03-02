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Кардиолог назвал самые опасные лекарства для сердца

Некоторые препараты способны негативно влиять н...

Фотограф: Luan Rezende: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/1093161/

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Некоторые препараты способны негативно влиять на здоровье сердца, заявила кардиолог-аритмолог Анна Пивенштейн.

По ее словам, в группу риска входят противовоспалительные средства, лекарства от аритмии и некоторые противовирусные препараты, применяемые при ВИЧ. Особенно опасны антрациклины, среди которых доксорубицин – он может привести к сердечной недостаточности.

Также осторожность требуется при приеме соталола и кордарона, используемых для лечения аритмии. Кроме того, влияние на сердечно-сосудистую систему могут оказывать отдельные антидепрессанты, оральные контрацептивы и препараты для похудения, содержащие сибутрамин.

При этом специалист подчеркнула, что не у всех пациентов возникают побочные эффекты. Самостоятельно прекращать прием лекарств не стоит – только врач может оценить риски и подобрать безопасную альтернативу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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