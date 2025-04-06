Из-за геомагнитных бурь на солнце возможны в перебои в работе электросетей

Исследования, проведённые международной группой учёных с применением данных от телескопа SOHO и российской обсерватории «Спектр-РГ», показали, что Солнце вступило в фазу повышенной активности. Об этом сообщил Новосвят со ссылкой на учёных.

По словам специалистов, существует вероятность повторения события масштаба Кэррингтона — мощнейшей солнечной вспышки, зафиксированной в 1859 году. Тогда геомагнитная буря привела к выходу из строя телеграфной связи по всему миру, а северное сияние наблюдали даже в тропических широтах.

Современные приборы фиксируют признаки, схожие с теми, что предшествовали вспышке XIX века: увеличилось число солнечных пятен и участились вспышки высокой интенсивности, включая М- и Х-классы. Последняя мощная вспышка класса М была зарегистрирована 23 февраля.

Астрофизик Алексей Коваленко отметил, что солнечная активность сейчас превышает обычные показатели. Он подчеркнул, что если подобное событие произойдёт в наши дни, оно может нарушить работу спутников, электросетей и средств связи. Учёный добавил, что магнитное поле Земли не сможет полностью защитить технологическую инфраструктуру. По его словам, отключения в случае сильной бури могут затянуться на недели.

Совместно с Роскосмосом специалисты уже тестируют технологии, способные защитить спутники от воздействия солнечной радиации. Особенно уязвимыми в случае удара окажутся страны с развитой цифровой инфраструктурой — Европа, США и Азия.