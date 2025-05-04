Не у нас
· 16+ · Служба новостей

Финляндия впервые мире захоронит отработанное ядерное топливо

Подписаться на Дзен.канал

С 2026 года Финляндия планирует стать первой страной, где отработанное ядерное топливо будет окончательно захоронено в специально построенном подземном хранилище. Проект «Онкало» предусматривает размещение радиоактивных отходов на глубине свыше 400 метров в твёрдых скальных породах.

Для хранения будут применяться надёжные медные капсулы, которые защитят окружающую среду от радиации на срок до 100 тысяч лет. По мнению специалистов, такой способ максимально снижает риск утечек и делает ядерную энергетику более безопасной в долгосрочной перспективе.

Проект «Онкало» уже называют важной вехой в сфере атомной энергетики, ведь он предлагает реальное решение проблемы долговременного хранения опасных отходов. Однако не все согласны с этим. Экологи спорят: одни считают его примером ответственного подхода, другие — упрекают в том, что подобные инициативы отвлекают внимание от развития возобновляемой энергетики.

Профессор Гарет Лоу из Хельсинкского университета считает, что «Онкало» — это первый в мире действительно надёжный способ хранения ядерных отходов, который могут перенять и другие страны. А министр климата Финляндии Кай Миккянен заявил, что проект станет важной частью перехода к «зелёной» энергии и поможет сократить зависимость Европы от ископаемого топлива, сообщает MiraNews.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Голландские ученые доказали, что жизнь после смерти возможна

Гид по скидкам Казани

19 часов назад

Не бегать по кабинетам, не сидеть в очередях: рассказываем, где лечиться со скидками в Казани

обработка от тараканов королев

Не у нас

день назад

Высаживаем картошку в мае только в эти дни — обязательно: собираем с сотки по 10 мешков — благоприятные даты

Не у нас

3 дня назад

Столица света: как INTERVALS-2025 превратил Нижний Новгород в медиаполотно

ремонт снегоходов polaris в Москве

Не у нас

22 часа назад

Мифический металл Орихалк ведет археологов к фактам его реального существования

Не у нас

день назад

Американские ученые нашли скопление душ в космосе: как жить дальше

Не у нас

день назад

Холеру завезли в Россию: грозит ли опасная эпидемия стране

Не у нас

день назад

В Китае робот Unitree H1 напал на человека

Не у нас

22 часа назад

Препарат из Новосибирска от болезни Бехтерева поступит в 45 регионов России
Новости Татарстана
16 часов назад

Строители Татарстана выполнили почти 50% плана по вводу жилья за год

По данным Минстроя РТ, с начала года в Татарста...

Не у нас

42 минуты назад

Science Alert: ученые создали аналог «бомбы-черной дыры»

Гид по скидкам Казани

18 часов назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау

Не у нас

42 минуты назад

Финляндия впервые мире захоронит отработанное ядерное топливо

Не у нас

42 минуты назад

Сердце свиньи проработало 620 дней: ученые нашли выход для больных детей
Глава Татарстана провел встречу с министром ино...
Новости Татарстана
день назад

Глава Татарстана провел встречу с министром иностранных дел Омана

Не у нас

47 минут назад

Инженеры нашли существенные дефекты в сварных швах термоядерных реакторов

Новости Татарстана

47 минут назад

Рабочим профессиям бесплатно научат более 3 тысяч студентов в Татарстане

Новости Татарстана

16 часов назад

«Казанский марафон» пробежали 17 тысяч человек за 1 день
Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффе...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вы себя не узнаете: собрали для казанцев 5 эффективных шагов к новому «Я»