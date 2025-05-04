Финляндия впервые мире захоронит отработанное ядерное топливо

С 2026 года Финляндия планирует стать первой страной, где отработанное ядерное топливо будет окончательно захоронено в специально построенном подземном хранилище. Проект «Онкало» предусматривает размещение радиоактивных отходов на глубине свыше 400 метров в твёрдых скальных породах.

Для хранения будут применяться надёжные медные капсулы, которые защитят окружающую среду от радиации на срок до 100 тысяч лет. По мнению специалистов, такой способ максимально снижает риск утечек и делает ядерную энергетику более безопасной в долгосрочной перспективе.

Проект «Онкало» уже называют важной вехой в сфере атомной энергетики, ведь он предлагает реальное решение проблемы долговременного хранения опасных отходов. Однако не все согласны с этим. Экологи спорят: одни считают его примером ответственного подхода, другие — упрекают в том, что подобные инициативы отвлекают внимание от развития возобновляемой энергетики.

Профессор Гарет Лоу из Хельсинкского университета считает, что «Онкало» — это первый в мире действительно надёжный способ хранения ядерных отходов, который могут перенять и другие страны. А министр климата Финляндии Кай Миккянен заявил, что проект станет важной частью перехода к «зелёной» энергии и поможет сократить зависимость Европы от ископаемого топлива, сообщает MiraNews.